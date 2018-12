Zoe Kravitz se prepara para produzir

Filha de duas estrelas, Lenny Kravitz e Lisa Bonet, Zoe Kravitz foi uma das caras escolhidas pela Tiffany para sua campanha de fim de ano. A atriz, que integrou o elenco de Big Little Lies, uma das séries emblemáticas do feminismo, está escalada para a segunda temporada, prevista para 2019. A americana respondeu por e-mail a breves perguntas da coluna, abaixo.

Como você começou essa parceria com a Tiffany? Não é a primeira vez que você está em uma campanha para a marca…

Eles se aproximaram de mim para fazer uma campanha há alguns anos atrás. Eu sempre amei a marca e adorei trabalhar no grupo. Fiquei feliz por ser convidada para trabalhar com eles novamente.

Como foi filmar dentro da lendária loja Tiffany na 5ª Avenida?

Foi muito legal estar dentro da loja tarde da noite. Eu me senti como uma criança trancada em uma loja de doces.

Como foi trabalhar ao lado das outras mulheres icônicas como Karen Elson e Naomi Campbell?

Conheço as duas há muito tempo. E fiquei muito feliz de vê-las e compartilhar essa experiência com elas.

Você tem algum projeto ou plano interessante para 2019?

A nova temporada de Big Little Lies estreia este ano, o que é emocionante. Também sou produtora executiva, além de estrelar, em High Fidelity, a ser lançado pelo serviço de streaming da ABC. / MARILIA NEUSTEIN