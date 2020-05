Zizi Possi diz que é difícil lidar com notícias desencontradas e “sacanagens políticas” na pandemia

Zizi Possi passa a pandemia em um sítio em Ibiúna. Foi de lá que a cantora fez live domingo. Para a coluna, ela conta que, certa forma, já está acostumada com a quarentena desde que fez uma operação na coluna há 10 anos. “Fiquei tão debilitada, e tinha tantas dores, que só saía pra trabalhar e depois voltava direto pra casa”. Para ela, além da falta que os encontros com pessoas fazem, é difícil lidar com tantas notícias desencontradas, além das “sacanagens políticas”.