Ziraldo escreve nova aventura da Turma do Pererê na pandemia

Em casa, Ziraldo está escrevendo uma aventura da Turma do Pererê em torno do coronavírus. E, apesar da quarentena, o quadrinista conta que anda com a vida social bem agitada. “Todo dia é chamada e mais chamada de vídeo, o que esta me tornando mais tecnológico. Dia desses, foi o aniversário virtual da Mary, mulher do Zuenir (Ventura). Depois, fizemos festa via celular de despedida para meu neto que partiu para Los Angeles”, contou o escritor.

Infelizmente, também houve momento de tristeza: “Fiquei arrasado com a morte do meu grande amigo, Jesus Chediak, por covid-19. Pelo menos, consegui participar, online, da missa de 7º dia dele”, conta.