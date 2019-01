Inaugurando seu auditório, inteiro repaginado, a Pinacoteca convidou Zezé Motta para fazer show hoje, no aniversário de SP. O museu fica aberto até meia-noite com food trucks no estacionamento.

