Zema consulta o PSDB mineiro sobre encontro com Doria

Antes de marcar encontro com João Doria, previsto para este fim de semana, Romeu Zema, do Novo, consultou o PSDB mineiro e ouviu um sim.

Bola dividida

O diretório regional apoia oficialmente Eduardo Leite. E realizará dois atos em torno do governador gaúcho dia 15, em Governador Valadares, e no dia seguinte, em Poços de Caldas.

Minas é o segundo maior colégio eleitoral do País.

Porque …

Além de lideranças de diferentes colorações, a manifestação contra Bolsonaro, programada para sábado, na Av. Paulista, deve atrair grupo de famosos.

A atriz Dira Paes, por exemplo, confirmou, segundo apurou a coluna.

…hoje é

Sabe-se também que integrantes da organização do protesto tentam resgatar as cores verde amarelo, usadas como bandeira por seguidores de Bolsonaro em manifestações a favor do presidente. Junto com o hino nacional que será ouvido na avenida.

A cor majoritária nos últimos eventos da campanha Fora Bolsonaro foi a vermelha.

…sábado

Os organizadores tentam também aplacar ao ânimos de filiados ao PCO.

O partido da causa operário é contra a união da esquerda e da direita nas ruas. E hostilizou tucanos em ato em julho na Paulista.

No papel

Os registros de união estável cresceram 14% nos oito primeiros meses de 2021 em relação ao mesmo período de 2020.

Segundo o Colégio Notarial do Brasil, que fez o levantamento, entre os motivos está a necessidade de comprovação da relação de convivência para ser incluído como dependente do segurado no INSS.

No papel 2

A fila de espera no INSS, que pode durar 40 dias para concessão de benefícios, passou de 1,8 milhão de pedidos. E 25% dos casos estão travados por falta de documentação completa.

Impulso

A Play9, estúdio de conteúdo de João Pedro Paes Leme e Felipe Neto, dá o start na parceria com a Mônada Analytics. A empresa brasileira gerencia métricas de diversidade e inclusão.