Zélia Duncan lança álbum e comemora 40 anos de carreira

Zélia Duncan completa 40 anos de carreira. Em comemoração, lança no fim deste mês o álbum Minha Voz Fica, ao lado do violonista Pedro Franco. “O álbum conta só com canções de Alzira E., compositora mato-grossense, radicada há décadas em São Paulo”, explica a cantora. Para abrir os trabalhos, sai dia 22 o primeiro single Beijos Longos nas plataformas digitais, dentro do projeto Joia ao Vivo, de Marcio Debellian e do DJ Zé Pedro. “Comecei a cantar em 1981 e nessa época, aos 16 anos, tudo que eu queria era gravar um disco… um dia”, afirma Zélia relembrando sua trajetória.