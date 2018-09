Zé Celso comemora liminar que impede obras na área do Teatro Oficina

“É inacreditável”, comemorou ontem por telefone, à coluna, o diretor José Celso Martinez Corrêa ao saber que o Ministério Público do Meio Ambiente pediu à Justiça, em liminar, que impeça o início das obras imobiliárias na área do Teatro Oficina.

“Aquilo foi resolvido sem nenhuma discussão séria”, emendou. “Fico feliz de saber que temos muita gente de olho nisso, e do nosso lado”. Na liminar, o promotor Carlos Henrique Camargo também pede que se suspenda a tramitação do assunto na Secretaria de Urbanismo, no Conpresp e no Condephaat.