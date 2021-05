Yasmine Sterea posou com a filha, Violeta, para venda de arranjos de flores de Dia das Mães em ação social

Yasmine Sterea – CEO do instituto Free Free – posou com a filha, Violeta, para a campanha do Dia das Mães da Flower Bar. “Nossa missão é levar um pouco de alegria para as mães afetadas pela pandemia”, explica Fernando Frisoni, dono da floricultura. “Vamos destinar 5% do lucro gerado pela venda dos arranjos do Dia das Mães para o instituto e no domingo entregaremos cestas básicas e arranjos de flores para mães carentes”, conta Frisoni.