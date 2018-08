Yasmine Sterea lança projeto que estimula mulheres através da vestimenta

A diretora criativa Yasmine McDougall Sterea lança esse mês, em parceria com o Núcleo de Gênero do Ministério Público, o Free Free. De que se trata? “De um movimento que tem como essência estimular o fortalecimento da identidade das mulheres tendo o uso da vestimenta como potência de transformação”, explica Yasmine, que atua há 10 anos como editora de moda e stylist de publicações e marcas fashion do mercado nacional e de fora. Entre outras, a moça foi responsável por conceituar o figurino da cantora Anitta em 2017. O Free Free faz sua estreia em SP em workshops com mulheres que sofreram violência doméstica. E, a partir de setembro, segue para outros Estados, como Bahia, Paraná e Acre, além do DF.