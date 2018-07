JOSÉ MAURICIO MACHLINE. FOTO GIANNE CARVALHO/ESTADÃO



Yamandu Costa e Hamilton de Holanda se unem a Pedro Luís, no Prêmio da Música Brasileira, dia 15 de agosto, no Municipal do Rio– patrocinado pela Petrobrás.

Com direção de Zé Maurício Machline, farão releitura de ‘Fadas’, sucesso de Luiz Melodia – o homenageado desta edição.