Yael Steiner volta a sua terra natal para produzir seu longa Tikun

Yael Steiner passa a quarentena na Barra do Sahy. De lá, a empreendedora cultural e cineasta desenvolveu alguns projetos. “Estou criando a série As Bruxas de Tomar, o longa Tikun – uma produção Brasil-Uruguai – e o Woman Powering Channel, canal de conteúdo feminino. Brinco que teve o ‘coronabonus’, e que esse tempo livre permitiu criar”, conta Yael. “Após mais de um ano sem pisar no Uruguai, minha terra natal, estou embarcando para lá para pesquisar locação e também a jornada de Sarah, a protagonista de Tikun. Sua história passa por Montevidéu, Punta Del Diablo e Cabo Polonio”, adianta.