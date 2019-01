XP enfrenta boatos sobre caminhos de sócios

Além do desgaste promovido pelo BTG contra a XP Investimentos, a corretora enfrenta boatos sobre caminhos de sócios. Dos fundadores, Henrique Loyola saiu em 2013, Marcelo Maisonnave em 2015 e Julio Capua – braço direito de Guilherme Benchimol – vendeu metade de suas ações no ano passado.

Neste ano, deixou a XP o numero quatro na hierarquia, Daniel Lemos.

Pelo que se apurou, as alterações não se devem a qualquer briga. A mobilidade seria fruto do modo como o partnership foi montado, abrindo espaço a novos participantes, evitando o que aconteceu com outras corretoras.

