Xico Sá aproveitou o período em casa com a mulher, Larissa, e a filha, Irene, para terminar seu novo romance, A Falta. E já fez o planejamento do próximo livro: sua aventura, entre o sertão de Alagoas e Bangoc, na busca por PC Farias, o vilão do Collorgate. Entre uma live e outra, ante sua habilidade de contar bons ‘causos’, entretém a cria com “mil histórias”.