Windsor separa local para pessoas assistirem à saída de Harry do casamento

Como cortesia aos fãs, o cerimonial de Windsor separou um local, diante do castelo, para o qual convidou 200 pessoas de áreas modestas de Londres. Dali, elas poderão assistir à saída do príncipe Harry e de Meghan Markle ao descerem as escadarias da capela Saint George, ao final do casamento, no dia 19.

Detalhe pouco aristocrático: esses convidados da família real, que ficarão mais de quatro horas em pé, deverão levar a tiracolo seu próprio lanchinho. Foram informados de que na área não há como comprar alimentos ou bebidas.

Leia mais notas da coluna:

+ Mike Pence adia visita que faria no fim de maio ao Brasil

+ Defensor diz a ministra que pobres serão os mais afetados por prisão em 2ª instância