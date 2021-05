Wilson Ferreira aplaude a aprovação da MP da privatização da Eletróbras na Câmara

Indagado, ontem, Wilson Ferreira, ex-presidente da Eletrobrás, aplaudiu a decisão na Câmara de aprovar a MP de privatização da estatal. “Mais uma privatização que deixa o estado mais leve”, apontou à coluna o agora dirigente da BR Distribuidora, privatizada também por aumento de capital, durante o governo Bolsonaro.

A razão de Ferreira ter saído da Eletrobrás foi, basicamente, a paralisação do projeto de privatização.

Eletricidade no ar 2

Pelo que se apurou, a MP aprovada é muito parecida com a proposta original. Quase todos os penduricalhos – destaques – foram rejeitados na Câmara. Foi aprovado o que refere a Furnas e seus reservatórios, mas isso, segundo um consultor a par do processo, não inviabiliza a operação.

Eletricidade 3

A discussão sobre a inclusão ou não da obrigação de construção de termoelétricas no País foi colocada no papel de maneira quase salomônica: a futura ex-Eletrobrás fará leilões abertos somente se este for…o desejo do novo dono.

Livre iniciativa

Gestora de private equity e ativos alternativos, a eB Capital lança, segunda-feira, a plataforma eB Talks. Estreia com Roberto Campos Neto, do BC, e mediação… de Pedro Parente e Eduardo Sirotsky Melzer.

A ideia da empresa – cujos sócios são Melzer, Parente, Luciana Antonini Ribeiro e Fernando Iunes – é promover discussões sobre Brasil.

Manobra

A votação do PL para liberação da Cannabis Medicinal continua agitando a Câmara. Cerca de 10 membros da comissão especial que analisa o projeto – e acompanhavam o tema desde o início – foram dispensados por ofício, dando lugar a deputados conservadores. O movimento Livres contabiliza agora 17 votos a favor do projeto, 15 votos contrários e três votos indefinidos.

A votação na comissão será retomada na terça-feira.

Inclusão

Pela primeira vez na sua história, a Mostra Ecofalante de Cinema, antes restrita a longas-metragens, exibirá…uma série. Trata-se de Transamazônica – Uma Estrada para o Passado, coprodução HBO e Ocean Films.

Integra a programação especial da Semana do Meio Ambiente.