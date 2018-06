Muita gente querendo saber sobre os passos de William Waack depois que ele deixou as organizações Globo. Pois bem. O apresentador vai lançar o programa Painel WW no meio digital, com direito a público assistindo ao debate no estúdio.

Pelo que consta, Waak desenvolveu a ideia quando ainda integrava os quadros da Globonews.

Leia mais notas da coluna:

+ Iniciativa privada doa carros para segurança no RS

+ Em homenagem, Gilmar fala de ‘tempos estranhos’