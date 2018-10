WhatsApp foi o grande eleitor no domingo, diz analista

O grande eleitor do domingo foi… o WhatsApp. “Tudo de positivo ou negativo que pesou na campanha passou por essa rede”, constata o analista Mauricio Moura – estudioso do tema no instituto Ideia Big Data, que já havia previsto o fenômeno em entrevista à coluna, em setembro.

O que se viu, ressalta Moura, foi um efeito das mudanças de hábito. “Não é só política, é qualquer outro assunto de peso. Na média as pessoas veem suas mensagens no celular cerca de 30 vezes ao dia”. No caso, finaliza, “a rede deixou claro como é forte o sentimento geral de indignação com a política e a corrupção”.

