Um tema de alto interesse para as mulheres e que não apareceu em nenhuma pauta ou evento deste dia 8, está na mesa do STF para votação dia 2 de abril. Trata-se da obrigação que têm hoje as empresas que contratam mulheres de pagar ao governo um tributo… pelo salário-maternidade.

Quando as empresas contratam homens, essa obrigação não existe – o que, segundo o advogado Breno Vasconcelos, do Manrich & Vasconcelos, “reforça a desigualdade entre os gêneros no País”.

Tributo 2

Relator do caso no Supremo, Luís Roberto Barroso entende que essa cobrança é “uma discriminação incompatível com a Constituição e os tratados internacionais”. O julgamento estava 4 a 3 contra essa obrigação em novembro, quando Marco Aurélio Mello pediu vista.

Saia justa

Michele Bolsonaro e a ministra Damares Alves foram indicadas por Gil Diniz, ex-líder do PSL, entre homenageadas na 5.ª edição do Prêmio Beth Lobo de Direitos Humanos das Mulheres, na Alesp. Mas o deputado perdeu prazo para apresentar o pedido e agora depende de Beth Sahão, do PT e que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, com onze integrantes.

Se não houver consenso, o pedido pode ir a voto na reunião da comissão, terça-feira. Aliás, a própria Beth propôs, na mesma premiação, homenagem a Petra Costa. A cerimônia do prêmio será dia 27.

Desproporcional

O RenovaBR tem 274 mulheres pré-candidatas nas eleições de 2020 – contra 351 do ano passado. Dessas, 80 concorrem em 31 municípios do Estado de SP – e apenas 11 estão filiadas a partidos políticos.

Pesquisa do Instituto Alziras, a pedido do Renova, mostrou que apenas 12% das prefeituras do país são ocupadas por mulheres, embora representem 52% da população brasileira. E apenas 15% do Congresso Nacional é feminino.

Mulher no dia a dia

Na Feira de Intercâmbio e Criatividade, o Dia da Mulher começa hoje. Em cerca de 80 barracas, na praça Alexandre Gusmão – ao lado do Trianon –, haverá moda, bijuteria, artesanato, gastronomia. E a jornalista Marli Gonçalves faz palestra sobre seu livro Feminismo no Cotidiano.

Moda ao ar livre

A partir de sua 50.ª edição, o SPFW fará todos os desfiles ao ar livre, em diferentes pontos da cidade, avisa o stylist Felipe Veloso. “Os formatos dos eventos foram se alterando com as mídias sociais. As pessoa veem o desfile de forma diferente”, explica.

Felipe também prepara o figurino do novo show de Caetano Veloso, com o clarinetista Ivan Sacerdote. “É legal vestir um artista que tem sua própria identidade e você não fica querendo exercitar os seus hábitos”, diz

Sampa nas telas

Laís Bodanzky, presidente da SPCine, desembarca amanhã em Los Angeles para promover a primeira política do Brasil de incentivo a filmagens – e já tem encontros marcados com várias produtoras. Levam adiante as normas de um decreto assinado por Bruno Covas, que propõe um programa de incentivos para colocar São Paulo no mapa mundial do audiovisual.