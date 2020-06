Waldick Jatobá fez campanha para distribuição de máscaras pelo Instituto Campana

Waldick Jatobá tem se dividido durante a quarentena entre os três projetos que dirige: o Instituto Bardi, o Instituto Campana e a feira Made. “Através do Instituto Campana desenvolvemos uma campanha para distribuir máscaras para adultos e crianças moradores da comunidade do Moinho. Também estamos preparando uma vaquinha online com o Abacashi para arrecadar fundos”. No campo pessoal, o curador conseguiu finalizar o projeto de mestrado e agora é mestre em arquitetura, design e urbanismo.