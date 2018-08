As filmagens do longa sobre Sérgio Vieira de Mello, morto há 15 anos, vão a todo vapor.

A produção da Netflix teve cenas de Wagner Moura, que vai interpretar o diplomata, gravadas na Praia da Reserva. Na sequência, a equipe partiu para a Jordânia.

O filme conta ainda com a atriz cubana-americana Ana de Armas – no papel de Carolina Larriera – Garret Dillahunt e Will Dalton, entre outros.