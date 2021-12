Wagner Moura é o próximo convidado do podcast de Mano Brown no Spotify

Wagner Moura é o penúltimo convidado do podcast de Mano Brown, o Mano a Mano, uma produção Original Spotify, que vai ao ar amanhã (2) à meia noite.

O ator e cineasta, que acaba de lançar o longa Marighella, falou – na entrevista que deu a Brown- sobre seu interesse por política, que começou aos 17 anos, sobre a realização do longa e sobre as lembranças que guarda do primeiro show a que assistiu dos Racionais.

Moura chegou a convidar Brown para protagonizar o longa, mas o rapper não conseguiu aceitar o convite por falta de espaço na agenda. “Eu acho que eu não nasci pra isso e aprendi a respeitar muito mais a profissão de ator. Não é fácil e não é pra qualquer um. Tem que estudar, tem que ter tempo, tem que ter compromisso. Você tem que ser livre, tem que renunciar muita coisa, dos seus próprios complexos. Eu não sei como vocês lidam com isso quando estão sozinhos”, confessa Mano Brown.

Moura ressaltou na entrevista o impacto que sentiu ao ver Mano Brown ao vivo pela primeira vez.

“Eu nunca vou esquecer aquele show. Você chamou uns moleques do rap de Salvador no palco, você rimou, você fez freestyle com um moleque lá. E eu nunca vou esquecer aquilo. Aquele cara era muito zangado. Era uma raiva muito potente e compreensível”, recorda.

Cesta

A NBA fechou parceria com o Play9, estúdio de Felipe Neto e João Pedro Paes Leme. A plataforma vai fazer a gestão estratégica do NBA Brasil. O acordo tem como objetivo aumentar o alcance do conteúdo do canal no YouTube – que, segundo dados do Ibope Repucom, – tem 45 milhões de fãs espalhados pelo País.