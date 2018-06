Votação no Senado decidirá sobre transporte de valores

Prestes a ser votado no Senado, o Estatuto da Segurança Privada tem dividido as opiniões, no setor, sobre uma questão de peso: se bancos podem participar do transporte de valores.

As transportadoras, reunidas na ABTV, alegam que, como está, a proposta expõe algumas delas ao risco de fechar as portas – conclusão tirada de um estudo encomendado ao economista Gesner de Oliveira, que já presidiu o Cade.

O temor é que uma empresa que opera caixas eletrônicos possa ter grande peso na oferta do mercado de transporte. Que abriga hoje cerca de 50 empresas, em todo o País.

