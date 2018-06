Votação do Estatuto de Segurança Privada deve demorar

Tudo indica que vai demorar, no Senado, a votação do Estatuto de Segurança Privada, recém-chegado da Câmara. Na polêmica entre transportadoras de valores e empresas ligadas aos bancos, pelo direito de transportar valores no País, estas últimas sustentam que a concentração do setor, de fato, está do outro lado.

Com eleições no horizonte, a aposta é que o presidente da Casa, Eunício Oliveira, deixará o texto na gaveta enquanto der. Leia-se, até 2019.

