Você já ouviu falar em ‘drag brunch’? Conheça

O café da manhã com drag já é uma realidade em diversos países. A ideia básica é trazer ao público diurno um típico espetáculo drag – que é popularmente visto em casas noturna. A experiência, adaptada para toda a família, é acompanhada de um buffet de café da manhã/almoço.

A estreia será no dia 3 de julho, no Sky Hall Terrace Bar. A apresentação será de Ikaro Kadoshi, drag queen conhecida por Drag Me As a Queen (Canal E!) e Caravana das Drags (Amazon).