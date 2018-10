Vladimir Herzog será lembrado em ato no centro de SP

Vladimir Herzog será lembrado em ato, amanhã, no centro de SP. Organizado por movimentos juvenis da comunidade judaica, o evento terá a presença de seu filho Ivo e de Mariana Berger, que também teve os pais torturados na ditadura militar. Uma caminhada sairá da Casa do Povo até o portal do presídio Tiradentes. A ideia é se posicionar a favor dos direitos humanos.

