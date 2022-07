Vitral modernista de Parque da Água Branca é reformado

O vitral da entrada do Parque da Água Branca, de Antonio Gomide, foi reformado para a abertura da Revelando SP, feira de cultura tradicional paulista. A associação Amigos da Arte patrocinou a reforma da obra – realizada por Gomide em parceria com a Casa Conrado e entregue ao parque em 1935. Além de poder ver o vitral, os visitantes que forem à feira passarão por um túnel com obras de representantes do modernismo, como Anita Malfatti.

BLOCO DE NOTAS

NO LARGO SÃO FRANCISCO. No próximo dia 11 de agosto, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco irá promover um ato em defesa dos Tribunais Superiores, do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas e da legitimidade dos resultados proclamados pelo TSE.

CARTA AOS BRASILEIROS. Ainda no dia 11, data de comemoração à fundação dos cursos jurídicos no Brasil, um documento, batizado de Carta aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, será lido no pátio da Faculdade de Direito, às 18h, possivelmente pelo ex-ministro Celso de Mello.

PREMIADO. O Azeite Sabiá, produzido na cidade de Santo Antônio do Pinhal (SP) e em Encruzilhada do Sul (RS), foi eleito pelo segundo ano consecutivo um dos cinco melhores blends do mundo pelo mais tradicional concurso italiano, o milanês Lorciolo D’Oro.