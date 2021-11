Visitantes da Bienal homenageiam Jaider Esbell

Quem visitou a 34ª Bienal de Arte de São Paulo ontem, no dia em que Jaider Esbell faleceu, viu flores depositadas junto a algumas obras e legendas da exposição. Eram homenagens anônimas e espontâneas do público ao artista makuxi que morreu inesperadamente.

Esbell, que também atuava como escritor, curador e ativista, teve um papel central no movimento de consolidação da arte indígena contemporânea no Brasil. As homenagens dos visitantes mostram que sua memória e sua luta permanecem vivas assim como seu legado.