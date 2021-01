Virginia Rosa adotou a meditação na quarentena

“Você se pôr no lugar do outro é o principal recado dessa quarentena”, disse Virginia Rosa enquanto era clicada para a coluna. “Quando começou a quarentena, em março do ano passado, fiquei feliz de voltar para minha casa em São Paulo, achando que ficaríamos uns dois meses de ‘férias’. Mas as coisas foram mudando e mostrando que o momento era mais grave do que imaginávamos”, conta a cantora – que encontrou na meditação uma forma de manter a calma. “A prática tem sido minha salvação, me dá esperança e foco”.