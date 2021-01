Virginia de Medeiros fez residência artística no Pantanal

Depois de participar da Bienal de Berlim com o projeto Yá Agbára – que investiga o único terreiro de candomblé na Alemanha –, Virgínia de Medeiros fez residência artística no Pantanal, onde junto a outros artistas, trabalhou com as comunidades locais, equipando e treinando uma brigada anti-incêndio. “Em face dos inúmeros desafios ambientais pelos quais a Floresta Amazônica passa, nosso trabalho agora volta-se para a negociação, colaboração, documentação, conscientização e espraiamento dessas questões”, especifica a artista baiana. O clique veio direto de Salvador, via FaceTime