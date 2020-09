Virginia Cavendish escreve série sobre sobrevivência do casal na quarentena

Virginia Cavendish aproveita a quarentena e escreve a série Isso sim é Negócio, que será filmada em casa, com o namorado, o também ator Nelson Baskerville. Trata da sobrevivência de um casal de atores em tempos difíceis do confinamento. “Apesar de tudo estar muito ruim, consigo usar o tempo a meu favor, trabalhando, estudando e meditando”, conta. “Não me desarvorei, ao contrário, me enraizei nas minhas necessidades em tudo que queria fazer e nunca tinha feito. Mas é muito triste ver os teatros fechados”.