Habitué da Sala São Paulo, FHC, que é presidente de honra da Osesp, “inovou” no concerto do último sábado. Assistiu em seu camarote à segunda metade do programa junto com o violinista Ning Feng, estrela do dia, que havia tocado Prokofiev e Paganini, na primeira parte.

Ao lado de Arthur Nestrovsky, diretor artístico da casa, ouviram obras de Camargo Guarnieri e Richard Strauss.