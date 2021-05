Violência da polícia e de manifestantes faz parte população deixar de ir às ruas na Colômbia

Apesar do tamanho sem precedentes na história da Colômbia, os protestos – iniciados depois do aumento de impostos proposto pela reforma tributária – estão perdendo apoio de parte da população, segundo fonte diplomática conhecedora dos problemas do país vizinho.

Leia Também Presidente do PSDB-SP faz tatuagem em homenagem a Bruno Covas

Por um lado, porque “a polícia da Colômbia não estava preparada para lidar com esse tipo de protesto e muitas vezes reagiu mal” e por outro, porque surgem hoje, nas as redes sociais, “vídeos de vandalismo explícito dos manifestantes”.

A proposta de reforma foi retirada por Iván Duque. As manifestações ganharam força na crise da pandemia diante do “auxílio econômico baixo e de curta duração”.

Muro

Quem assistiu ontem de manhã, ao depoimento de Marcelo Queiroga, na CPI da Pandemia, teve a sensação que o ministro da Saúde fez de tudo para evitar problemas para seu antecessor Eduardo Pazuello.

Deu respostas como “sou aqui testemunha e posso testemunhar pelos fatos que presenciei”…

Posição neutra

Atacada nas redes, conforme publicou a coluna anteontem, Gabriela Manssur, promotora de Justiça, não se arrepende de ter ido a almoço com Bolsonaro na semana passada. “Dialogo com todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam.”

Portugal- Brasil

Surdina, do cineasta português Rodrigo Areias, vai estrear no Brasil no dia 13. Com roteiro do escritor valter hugo mãe – em seu primeiro trabalho como roteirista – o longa leva o público a um Portugal interiorano.

Segundo Rodrigo, o clima tem muito do cinema brasileiro. “Eu diria que o diretor brasileiro que mais me influenciou foi o Glauber Rocha”, conta. Na plataforma de streaming do Cine Sesc.

Madrid online

Quatro clássicos de Pedro Almodóvar produzidos nos anos 1980 e 1990 estreiam em exibição gratuita no streaming do CineSesc.

Maus hábitos, Mulheres a Beira de um Ataque de Nervos, A Flor do Meu Segredo e Carne Trêmula ficam em cartaz até dia 20 deste mês.