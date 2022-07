Vini Jr. é embaixador de casa de apostas

O atacante Vini Jr., do Real Madrid, estreia como garoto-propaganda da casa de apostas Betnacional. Além de comerciais de TV, o craque também estará em banners e vídeos na internet. As gravações foram feitas no Rio de Janeiro. A marca patrocina os times do Náutico, Sport, Santa Cruz, Vila Nova e XV de Piracicaba.

Arquiteto visitou obras do Palácio Abo Oma

O arquiteto Junior Andrade voltou de uma temporada no Oriente Médio, onde foi conferir as obras do Palácio Abo Omar, em Jeddah, na Arábia Saudita, e do novo showroom de carros como Lamborghini, Bentley e Bugatti, na cidade de Doha. Ambos os projetos são assinados pelo escritório JR Andrade Arquitetura.

Bloco de notas

CASSOULET. Para celebrar o 14 de Julho, Dia da Queda da Bastilha, amplamente comemorado em toda a França, o Le Jazz Brasserie reverte, até 15 de julho, metade das vendas de seu famoso Cassoulet para o Instituto Fazendo História e para a Casa Chama.

GENTE FINA. A Fósforo lançará em 2023 o livro Gente Fina É Outra Coisa — O Assassinato de Claudia Lessin, de Alexandre Aragão. A obra detalha as interferências de políticos, militares e traficantes na investigação do assassinato da “irmã da Garota de Ipanema”.

VISITA. A Presidente da Hungria, Katalin Novák, visita hoje a Academia Paulista de Letras – e será saudada pelo Presidente José Renato Nalini.