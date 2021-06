Viih Tube comemora ‘muitos pedidos de publicidade’ após participação no BBB

“Não me arrependo”, diz Viih Tube – a youtuber Vitória Moraes – sobre sua participação no BBB. “Me proporcionou aprendizado para o meu amadurecimento”, confidencia, informando que, como outros integrantes do programa, tem recebido “muitos pedidos de publicidade”. A moça afirma que assinou contrato com mais de quinze marcas. “Também vou fazer um filme na Netflix e recebi convites para participar de dois longas”, comemora a atriz.