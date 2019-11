Vida noturna

Com o objetivo de fomentar a cultura da coquetelaria no Brasil, Guilherme Martins – diretor de negócios do portfólio Reserve da Diageo – se uniu a Facundo Guerra para a primeira iniciativa da nova plataforma Mixes – o bar Infini, com o tema ‘classic meets timeless’ e ar speakeasy, o local, que conta com uma arquitetura moderna e sensorial, fica dentro do icônico La Casserole, clássico restaurante francês inaugurado na década de 1950 no tradicional bairro do Largo do Arouche, no Centro de SP. A novidade abre terça-feira para convidados e vai até o dia 9 de dezembro nesse esquema fechado. Em janeiro de 2020 passa a ser aberto ao público.