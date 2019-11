Vida fashion

Cléo Aidar se prepara para inaugurar, aos 69 anos, sua primeira loja física, dia 12, no Itaim. Presente em mais de trezentas multimarcas em todo Brasil, a empresária e diretora criativa sempre viveu e respirou moda, “desde a época que desfilava como modelo para Haute Coutûre e Prêt-à-Porter, até a criação de minha marca, há 35 anos.” Além de inaugurar seu primeiro endereço, Cléo comemora o lançamento de sua nova linha, a Coquetel. “São peças que se diferenciam pelo corte impecável, em tecidos nobres e atemporais para quem busca um toque de glamour em ocasiões que pedem produções mais elaboradas e importantes”, define ela, que conta com um estilo “despretensioso chic, que mistura o clássico com o moderno.”