Victor Collor de Mello cria série de fotografias baseada em imersão com índios no interior de SP

A experiência que teve com os índios Kuikuro no interior de São Paulo – mais precisamente, na Toca da Raposa –, inspirou Victor Collor de Mello a criar a série de fotografias Primeiros Brasileiros. “Incluí a nota de mil cruzeiros, do século passado, como uma forma de reflexão e questionamento. Até onde vamos para conseguir juntar mais dinheiro e explorar os recursos naturais?”, explica. O lucro das vendas das fotos será revertido para a Associação Indígena Kuikuro do Alto Xingu.