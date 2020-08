Vic Meirelles abre loja com seu acervo na pandemia

Vic Meirelles não deixou a peteca cair (literalmente) na pandemia. O florista criou uma pop-up store com seu acervo de vasos, obras, objetos de antiquários, peças de cama, mesa e banho e… petecas. “Eu abri uma caixa com 100 petecas e fiz um arranjo. Tenho feito coisas muito criativas com esses materiais”, explica. O ambiente de trabalho também continua animado. “De 15 em 15 dias contrato um DJ para tocar para mim e para minha equipe, já que não podemos ir a festas. Não mandei ninguém embora”.