Vero Latte terá sorvetes de massa em 2019

A ideia para os bombons gelatos da Vero Latte surgiu quando Mariana Galvão estava no cinema, com um balde de pipoca nas mãos. “Pensei que seria gostoso ter os sorvetes nessa versão menor, para comer como pipoca”, explica a criadora da marca, sobre o lançamento de 2018. Para este ano, atendendo a pedidos de clientes, ela pretende começar a fazer sorvetes de massa. “Temos muito contato com o público e muitas ideias vêm deles, até para novos sabores”. Além da novidade, Mariana tem uma plano de expansão que inclui a abertura de uma loja conceito na Vila Nova Conceição e uma na Oscar Freire – além de unidades em shoppings. “Acho que dá certo porque faço tudo com muito cuidado, eu acordo todo dia empolgada para trabalhar.”