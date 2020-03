Vereador faz representação em Conselho de Medicina contra Osmar Terra

O vereador Caio Miranda Carneiro (PSB/SP) protocolou hoje (31) uma representação no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul contra o médico e ex-ministro da cidadania Osmar Terra.

O vereador afirma que o ex-ministro postou, em seu Twitter, informações sobre o procedimento da quarentena da Covid-19 sem embasamento técnico.

Segundo Caio Miranda, a representação tem como objetivo que Osmar Terra “responda a processo administrativo disciplinar por infringir o art. 21 do Código de Ética Médica, que proíbe ao profissional ‘Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias..’’.

“Decerto que o Representado é, circunstancialmente, um político. Mas, substancialmente, é um médico – e nessa condição deveria possui responsabilidade com suas afirmações, já que soam como argumento de um profissional da área de saúde”, diz um trecho da representação.