Vera Fischer e Barbara Paz em campanha na TV contra assédio

VERA FISCHER. FOTO TV GLOBO/DIVULGAÇÃO

Vera Fischer, Bárbara Paz e Jéssica Ellen vão ser as caras da campanha “Quando a violência gritar, grite!” – um apelo para que a sociedade não se cale diante de assédio e da agressão contra a mulher.

As atrizes vão interpretar depoimentos reais de vítimas de violência doméstica em três filmes da plataforma “Tudo Começa pelo Respeito”. As peças, filmadas em um set só com mulheres, vão entrar na programação da TV Globo.

Leia mais notas na coluna:

