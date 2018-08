Vera Egito e Sarah Oliveira lançam canal que conta histórias de amor

Vera Egito e Sarah Oliveira celebram 7 anos de parcerias. O que começou com o programa ‘Viva Voz’, no GNT – por 13 temporadas – se desdobrou em outros projetos para TV como ‘Calada da Noite’ e o documentário ‘Na Trilha da Canção’. A sinergia e amizade entre diretora e apresentadora autoral culminou em mais uma criação da dupla, desta vez para a internet no canal Hyesteria. Trata-se do programa ‘O Nosso Amor A Gente Inventa’, que contará histórias de amor – e que já vai para a terceira temporada. “Todos os nossos projetos têm afeto e conexão”, avisa Sarah. “O canal é muito legal, arrisca. Confiam em nossas ideias”, completa Vera.