Vera Egito e Heitor Dhalia desenvolvem novos projetos na pandemia

Vera Egito e Heitor Dhalia estão com três longas suspensos, em fase de pré-produção: Os Estudantes, de Vera, Grande Sertão: Veredas, com Guel Arraes, e Funk, de Heitor. Há ainda séries em andamento como a parceria com o Afroreggae e a segunda temporada do Arcanjo Renegado. “Na pandemia, nos concentramos no desenvolvimento de novos projetos”, diz Dhalia, que acredita não haver lado bom nessa crise sanitária. “Não há como glamourizar o processo de escrita quando mais de 60 mil pessoas morreram no Brasil, mas é o que nos resta para não paralisar totalmente nossa atividade”, finaliza o cineasta, que está quase acabando livro sobre seu pai.