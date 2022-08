Vera Egito conclui filmagens da ‘batalha da Rua Maria Antônia’

Vera Egito acaba de encerrar as filmagens de Rua Maria Antônia – A Incrível Batalha dos Estudantes, onde retrata como foi o conflito entre os alunos da USP e Mackenzie durante a Ditadura Militar, em 1968. O projeto é de 2009, entre muitas idas e vindas, só foi executado em 2022. “Ele foi sendo modificado ao longo desses anos, fui reescrevendo o roteiro, a estrutura não se modificou, se passa em 24 horas, através do olhar dos estudantes no dia da batalha”, conta Vera, que por recomendação de um membro da equipe, gravou tudo em 16 milímetros.

“Pesquisamos a estética das fotos e matérias da época e vimos que era tudo em 16 milímetros, então fizemos um filme em película em pleno 2022, um desafio enorme”. Desafio porque já não existem mais laboratórios que revelam esses filmes no Brasil. “Aliás, na América do Sul, tivemos que mandar o material para revelar em Londres”. Vera se impressionou com a rapidez que as coisas mudaram ao longo da última década. “Há dez anos gravava tudo em película, impressionante como em dez anos tudo mudou, não encontramos mais esse serviço por aqui, só nos EUA e Europa, mesmo assim, em poucos laboratórios”.

A data de estreia será só ano que vem, “acredito que no primeiro semestre”. Vera vê o “atraso” na execução do longa como algo positivo. “Acabou deixando a história mais atual do que há 12 anos, quando pensei no projeto”. Ela acredita que hoje as pessoas entendem muito mais o que estava acontecendo naquela época. “Hoje vemos que isso pode acontecer, inclusive está acontecendo, o Brasil continua dividido pelos mesmos grupos, é um contexto histórico que vem desde a colonização portuguesa”. | SOFIA PATSCH

Orquestra Sinfônica de Jerusalém na Sala SP

Dan Stulbach foi escalado para apresentar o concerto beneficente da Orquestra Sinfônica de Jerusalém em prol da Congregação Israelita Paulista (CIP) amanhã, na Sala São Paulo. Ele vai dividir os holofotes com o consagrado Maestro Yeruham Scharovsky e a prodígio violoncelista de 19 anos de idade, Danielle Akta.

Transtorno alimentar é tema de romance

Paciente de transtorno alimentar, Tatiana Cavalcante lança o livro Faminta, romance que escreveu inspirado na sua vida, hoje, na livraria Patuscada, na Vila Madalena. “Para mim, o principal é sabermos que existe ajuda. O tratamento, muitas vezes, nos desafia e nos coloca diante de gatilhos e questões dolorosas”, disse.

Bloco de Notas

HISTÓRIA DO DESIGN. A Thomaz Saavedra e a Feliciano 136 organizam hoje a exposição Um Passeio Pelo Design Dos Últimos 100 Anos. Na Rua Feliciano Maia, 136, das 11h às 19h.

DESAFIOS. O 5º Encontro Nacional Anfidc, – Desafios e Oportunidades contará com Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, Alexandre Schwartsman, ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central, Julio Lopes deputado e Luís Eduardo da Costa Carvalho presidente da Anfidic e Acrefi. O evento acontece na terça, no Renaissance Hotel.

CAFÉ. A Loja de cafés especiais Baobá será inaugurada no próximo dia 13 de setembro, no Shopping Higienópolis.