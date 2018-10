Dupla de amigas repete parceria inspirada no nordeste

Vera Cortez repete parceria com a artista plástica Mariana Porto. Na quarta, a dupla apresenta a série Entremeios, no ateliê de Vera, nos Jardins. “O ponto de partida para a 2.ª edição da exposição foi a essência do sertão do nordeste brasileiro, com suas raízes e traços fortes”, conta a joalheira, conhecida por criar joias a partir de materiais sustentáveis. Desta vez, Vera e Mariana trazem objetos de arte, “como painéis em linho e algodão bordados e tingidos à mão”, ao lado de brincos, pingentes e colares, “que fazem as vezes de acessórios para o corpo ou para ambientes.”