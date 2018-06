Ver, ouvir e aprender, antes de beber o vinho

Fernanda Fonseca decidiu aproveitar sua experiência de mais de vinte anos trabalhando com importadoras de vinhos, vinícolas, associações de países e produtores, para ampliar suas atividades. “Amigos e conhecidos sempre me perguntam qual vinho devem servir num jantar, qual levar para o fim de semana, qual combina com determinado prato”, conta.

Foi dessa demanda que nasceu a Pandora Experiência de Vinhos. “São bate-papos informais, eventos e experiências sobre rótulos, produtores, personagens, viagens e pessoas tendo o vinho como tema principal”, explica. O primeiro encontro acontece dia 14, com o tema:

“Mas afinal, qual vinho vai bem com queijo?”, no estúdio do fotógrafo Tuca Reinés, nos Jardins. E já há outro programado para o dia 27, na Casa do Jasmin.