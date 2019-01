Vencedor do MasterChef entra como sócio do Tatá Sushi

Campeão da terceira temporada do reality Masterchef, Leonardo Young está virando empreendedor: acaba de entrar como chef e sócio do Tatá Sushi, ao lado de Luizinho Hirata. Young saiu da casa dos pais para ir morar na Tailândia e na China, onde se especializou na gastronomia asiática. Voltando ao Brasil, participou do programa da Band e em 2017 publicou o primeiro livro – que relata sua trajetória na cozinha e reúne 52 receitas assinadas por ele. Atualmente, o cozinheiro acumula mais de 600 mil seguidores no Instagram, pilota aulas, shows e jantares personalizados. No restaurante, Young fez diversas mudanças como a formação de uma equipe e a contratação do sushiman Fábio Shiguematsu, que trabalhou oito anos no Empório Santa Maria. No cardápio, novas receitas foram incluídas.