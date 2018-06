Vaticano convida arquiteta brasileira a projetar capela na Bienal de Arquitetura de Veneza

A arquiteta brasileira Carla Juaçaba foi convidada pelo Vaticano e pelo crítico italiano Francesco Dal Co a projetar uma capela na primeira participação do Vaticano na Bienal de Arquitetura de Veneza, que começou ontem. No trabalho, Carla optou por integrar seu projeto às águas e às árvores de Veneza, fazendo da vegetação do entorno as “paredes” do espaço. A estrutura desenhada consiste em quatro vigas de aço, que formam uma cruz em pé e outra cruz deitada – esta serve de banco.