Varejo aponta Paulo Guedes como Personalidade do Ano

O setor varejista escolheu o ministro Paulo Guedes como “Personalidade do Ano” e lhe entrega o prêmio nesta quinta-feira, 6, na primeira edição do Retail Trends pós-NRF de 2020 – evento que reunirá no Expo Center Norte as principais empresas dessa área no País.

Entre outros, o encontro mostrará tendências, novidades e tecnologias que chamaram a atenção do grupo GS& Gouvêa de Souza – em especial nas missões que visitaram países como China, Israel e Coreia do Sul.

A consultora Zeina Latif, Marcelo Silva, do Magazine Luiza, e executivos de empresas como Pernambucanas, Multicoisas, Saint-Gobain e Riachuelo, entre outras, farão palestras sobre o momento econômico e as oportunidades na economia do País em 2020. Na lista dos temas, 10 Macrotendências do Varejo, Big-bang no Mercado Financeiro, Combinação entre Visões dos EUA, China, Israel e Coreia do Sul e Tendências Globais aplicadas ao varejo.