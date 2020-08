Vanessa Rozan teve dois desafios profissionais na quarentena: desenvolver conteúdo on-line para as aulas do Liceu de Maquiagem e adaptar as gravações do programa Esquadrão da Moda (SBT) às novas regras de segurança para o combate à covid-19. “Tive que pensar na interação aluno-professor e no aprendizado à distância, ainda mais importante quando se pensa em prática de maquiagem”, explica.